A despesa não deixa baixar ISP e IVA

Mal António Costa percebeu o impacto da guerra na Ucrânia nos combustíveis, deu ordens para atuar: aumento do AUTOvoucher de 5 para 20 euros e suspensão do aumento do ISP para impressionar o cidadão comum. As medidas são para inglês ver. Não têm impacto relevante no Orçamento e servem apenas para distrair o cidadão comum, aterrado com a subida de 15 cêntimos no gasóleo e 10 cêntimos na gasolina.