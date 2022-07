A esquerda está a ganhar a batalha do subdesenvolvimento

As últimas semanas foram interessantes quanto ao rumo que o país está a tomar. A Galp divulgou os resultados do primeiro trimestre e foi um “bruááá”. Porque ganhou muito dinheiro, porque as margens de comercialização subiram brutalmente, porque está a aproveitar-se dos preços elevados… Se a isto somarmos o folhetim da venda das barragens da EDP e do imposto supostamente devido (curioso, o governo prometeu

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...