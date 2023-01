A IL esqueceu-se do país?

O mais grave da convenção, contudo, nem foram as dissensões internas. Foi a total ausência de discussão sobre o futuro do país: falou-se muito do partido e falou-se pouco daquilo que a IL tem para oferecer. Convém que os liberais não se esqueçam de que os partidos que se viram para o umbigo raramente crescem.