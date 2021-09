A lição exemplar contada às criancinhas

Depois do disparate, Costa fez o habitual: teimou. Mas desta vez sentiu-se obrigado a “contextualizar” o que disse, no Público: “A pretendida ‘lição’ não é mais do que a utilização do Fundo de Transição Justa e a aplicação da legislação para proteção dos trabalhadores e do futuro do território.”





