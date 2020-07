Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 27 de Julho de 2020 às 21:30

A luta contra um PS amordaçado

Assis fez aquilo que ninguém até hoje fez no PS: rompeu com a linha oficial do partido e elogiou Passos Coelho por ter herdado um país em bancarrota e aplicado uma terapia dura, mas negociada pelo PS com a Troika. No Largo do Rato muita gente deve ter corado de raiva...