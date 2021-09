A sra. Merkel faria esta figura?

Há semanas ouvi uma enternecida Mariana Vieira da Silva dizer, no congresso do PS, que António Costa é uma das vozes mais respeitadas da Europa. No último fim de semana ouvi essa voz respeitada (?) atirar-se com sanha nunca vista num primeiro-ministro à Galp. E com adjetivação que faria inveja a Vasco Gonçalves: “Tanto disparate”, “tanta asneira”, “tanta insensibilidade, tanta irresponsabilidade, tanta falta

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...