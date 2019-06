Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 11 de junho de 2019 às 21:30

A última "bancarrota" foi mesmo a última?

Gostaria de lembrar que a Dra. Ferreira Leite dizia, enquanto ministra, o oposto do que diz hoje. Jorge Sampaio, que na altura estava em Belém (e que nunca soube muito de Economia e de Finanças Públicas), chegou a atirar-lhe com um "Há mais vida para além do orçamento."