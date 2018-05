Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 22 de maio de 2018 às 21:30

António, the politician... and Costa, the asset manager Daqui a uns anos, quando o país descobrir que não fez qualquer reforma estrutural para modernizar o país, terá pelo menos uma razão de orgulho: ter sido o primeiro-ministro com melhor veia negocial da sua história.