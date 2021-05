Bruxelas e Portugal: desta vez é diferente...

Mas a pressa do Governo em pôr as mãos no dinheiro está a esbarrar com as exigências de Bruxelas. Ontem, o ministro Pedro Siza Vieira reconheceu que apesar de o plano estar a ser discutido com a Comissão desde outubro, Bruxelas continua a fazer perguntas.