Camilo Lourenço 08 de outubro de 2019 às 21:30

Cavaco não quer o PSD muleta do PS

Cavaco percebeu que Rio não tem capacidade para federar o PSD. E que o atual líder pode querer fazer do PSD uma muleta do PS para se aguentar no poder. Vamos ver se Rio percebeu o recado...