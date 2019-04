Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 11 de abril de 2019 às 21:30

Centeno, Costa e o jornalismo em Portugal Não é a primeira vez que Costa e Centeno admitem ao exterior coisas que negam em Portugal. É rever as intervenções dos dois no Parlamento, em que mal escondem a raiva quando a oposição denuncia o logro do fim da austeridade, e comparar com o vídeo sobre o fim do ajustamento na Grécia…