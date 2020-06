Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 16 de junho de 2020 às 21:30

Centeno para branquear a banca?

Costa sabe que, por mais que Centeno esteja ressabiado com algumas afrontas sofridas no Governo, não se vai virar contra o primeiro-ministro. Afinal ele seria o maior humilhado se os portugueses percebessem a dimensão do desastre dos dossiês Montepio e Novo Banco…