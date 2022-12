Cheias e inundações? Estão para ficar

Há menos de uma semana foram prédios construídos ao pé de ribeiras (na zona metropolitana de Lisboa) a ficarem com as caves e os pisos térreos alagados. Somaram-se as habitações e o comércio nas zonas mais baixas da capital, num remake de uma cena que tem décadas. No caso das zonas baixas de Lisboa, nem sequer é preciso uma tempestade. Basta que chova acima do normal e que ao mesmo tempo ocorra maré-cheia no rio Tejo

...