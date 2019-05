Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 06 de maio de 2019 às 21:30

Com quem vai Costa governar? Com PSD e CDS a lamberem feridas é altura de olhar para o futuro. Assumindo que o PS ganha as eleições sem maioria absoluta, com quem vai governar? Reedita a geringonça (sem PCP mas com Bloco de Esquerda)? Ou vira à direita, juntando-se ao PSD?