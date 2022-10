Como desresponsabilizar as famílias

Ao proteger as famílias menos cuidadosas no uso de crédito, particularmente quem se endividou no último ano, o governo está a passar um sinal errado: endividem-se à vontade que, se houver problemas, cá estaremos para pôr a mão por baixo. Além de que se penaliza quem se endividou de forma conservadora para não ter problemas com a alteração da política monetária.