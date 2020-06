Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 11 de junho de 2020 às 21:30

Como fazer uma “pequena fortuna” com a TAP

Um empresário contou-me um dia uma conversa com o governador de um estado do Brasil, a propósito dos investimentos dos portugueses: “O Brasil é sítio certo para você fazer uma fortuna: você traz uma grande fortuna... e sai de cá com uma pequena fortuna”.