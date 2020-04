Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 06 de abril de 2020 às 21:30

Como o Governo se quer dissociar da austeridade

É aí que reside a razão do endurecimento do segundo estado de emergência. Costa quer controlar a situação melhor do que outros países (colhendo louros disso) e passar a imagem de que só não fará melhor na economia se a União Europeia não ajudar