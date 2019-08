Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 06 de agosto de 2019 às 21:30

Como o governo tenta entalar os camionistas

Estamos à porta de eleições e qualquer intervenção musculada terá as câmaras de TV por trás, com o risco de algum excesso se virar contra o governo. Daí que António Costa e Pedro Nuno Santos, finos como são, pretendam esgotar todas as vias de resolução pacífica do conflito.