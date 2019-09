Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 24 de setembro de 2019 às 21:30

Como vão ser os próximos quatro anos?

Bloco de Esquerda e PCP, fora da mesa do poder, farão tudo o que não fizeram em quatro anos: soltar os cães... No caso do PCP, isso significa tirar o freio a Arménio Carlos e à sua CGTP.