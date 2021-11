Costa receia aperto orçamental “made in Brussels”

O primeiro-ministro está preocupado com a governação financeira da Europa. Existe o risco, diz, que a UE decida uma “redução abrupta dos défices e da dívida”. (…) “Se nos recordarmos (na anterior crise) de reduções abruptas do défice e da dívida e do impacto no crescimento, emprego e coesão social (…), devemos ter trajetórias económica, social e politicamente sustentá

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...