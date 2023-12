Costa vai andar por aí. Porquê?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

António Costa não desarma. Quando rebentou o escândalo "Influencer" disse que ia deixar a vida executiva. Na semana passada já admitia que não seria bem assim. Entretanto vai andando pelo país a "mostrar-se". Em passeatas de propaganda, inaugurações e encontros diversos com cheiro a eleitoralismo barato. Tudo isto nas vésperas da eleição do novo secretário-geral do PS.