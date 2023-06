Crédito fácil, problemas para os contribuintes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As associações empresariais queixaram-se ao Eco do impacte da subida das taxas de juro e da exigência de garantias na concessão de crédito. José Couto, da AFIA (empresas da indústria automóvel), diz que "há um processo de avaliação do risco que está a ser mais apertado" pelos bancos, que "também se habituaram ao conforto das garantias mútuas". Ana Paula Dinis, da ATP (têxtil e vestuário),

...