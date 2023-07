“Crowdfunding” para mudar de Governo

A Direção-Geral de Energia e Geologia não tem carros para desempenhar as suas funções. A última aquisição de viaturas data de… 1999. Para desempenharem as suas funções, os funcionários usam viaturas próprias; as oficiais, têm centenas de milhar de quilómetros nas pernas e, para além do péssimo registo ambiental, avariam com frequência.





