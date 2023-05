Culpa disto tudo? Marcelo!

Pergunta: os leitores estão mesmo surpreendidos com os últimos desenvolvimentos em torno da TAP? Mas não conhecem João Galamba e a sua truculência? Não se lembram do Galamba enfant terrible que secundava Sócrates em tudo e mais alguma coisa? Não se lembram do Galamba que defendia ferozmente as “fotocópias” do ex-primeiro-ministro que usava na carteira?





