Descredibilização. Total!

No espaço de 48 horas, o Presidente da República fez quatro testes de despistagem da covid-19. O primeiro deu negativo e Marcelo decidiu fazer o segundo. Também deu negativo. Mas decidiu fazer um terceiro, um PCR. Esse deu positivo. Fez então um quarto... que deu negativo.





O mesmo Presidente já tinha sido protagonista de outro episódio no dia do debate televisivo com André Ventura.