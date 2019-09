Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 01 de setembro de 2019 às 21:30

Deve a direita manter Rio e Cristas?

As sondagens do fim-de-semana confirmam um cenário tenebroso para a direita nas próximas eleições legislativas. Sondagens não são eleições e as coisas podem mudar até outubro? Sim, de vez em quando há milagres.