Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 19 de novembro de 2018 às 21:30

Do "otimismo irritante" ao rosto fechado As coisas podem mudar? Podem, mas é difícil. Até porque o PS cai com o seu secretário-geral: em julho 44% dos portugueses diziam que votariam no partido, contra 39,8% em setembro e 37,8% agora.