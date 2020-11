É melhor descerem à Terra

Em 2015, o PS deu a mão ao Bloco de Esquerda e ao PCP para os trazer para o poder, fazendo aquilo que nem Mário Soares ousou fazer. Passados cinco anos, a direita (PSD, CDS, PPM e Chega), que saiu das eleições regionais dos Açores com maioria, prepara-se para fazer a Costa o que este lhe fez em 2015: tirar o PS do Governo. Só que qualquer solução de governo, pela composição do Parlamento regional, precisa do apoio do Chega (coisa

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...