E se o Turismo correr mal em 2023?

O Banco de Portugal deu conta, no Boletim Económico, de uma aterragem quase forçada da economia em 2023. O contraste com 2022 é evidente, com o abrandamento a ser muito influenciado pela quebra do consumo privado (apesar da redução das tabelas de retenção na fonte, com a qual o governo pretende meter mais dinheiro na carteira dos consumidores), que sobe apenas 0,2%.