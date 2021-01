Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 17 de Janeiro de 2021 às 21:30

E se um ministro acabasse numa UCI...?

Filas de ambulâncias no Hospital de Torres Vedras. Filas de ambulâncias no Hospital de Santa Maria. O Hospital Garcia de Orta a dizer que está em pré-catástrofe. O Beatriz Ângelo a dizer o mesmo. O diretor do Santa Maria a lembrar que não aguenta acréscimo de infetados de 70%. Mortes (diárias) que raramente descem abaixo do patamar das 150...