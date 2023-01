Escrutínio saudável?

O mais importante numa Democracia é o escrutínio, nomeadamente garantir que o dinheiro dos impostos é corretamente gasto. No caso concreto, temos de assegurar que o dinheiro gasto vai mudar a zona do evento, como sucedeu com a Expo 98. E que isso (“palco” incluído) vai ter utilidade para Lisboa e Loures.