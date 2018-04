Está a ver o que é ética, dr. César? 

Bolo de Iogurte

Comece por bater muito bem as gemas com 2 medidas de açúcar, de seguida junte o óleo, a farinha, o fermento e o iogurte e continue a bater. Por fim junte as claras que foram previamente batidas em castelo com uma medida de açúcar, deite a massa numa forma bem untada leve ao forno quente.