Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 14 de novembro de 2018 às 21:30

Este Governo é um comício ambulante Se houvesse dúvidas que a medida dos passes sociais com um teto de 40 euros foi pensada com olho nas eleições, o protesto da ANTROP (ameaçando acabar com passes mais baratos para estudantes) foi a confirmação.