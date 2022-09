Eu cedo os meus 125 euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Como era de esperar, o plano do Governo para mitigar o impacto da inflação nas famílias pariu um grande rato. Desde logo porque está cheio de truques e alçapões: outorga de meia pensão para 2022 (um embuste porquanto se trata de uma antecipação de parte do que seria atribuído em 2023), redução do IVA (13 para 6%) para consumos até 100 kwh, entrega (one-off) de 125 euros a quem ganha até 2.700 euros

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...