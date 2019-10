Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 28 de outubro de 2019 às 21:30

Excedentes orçamentais e hospitais falidos

É esta a teoria das contas certas: atrasa-se pagamentos aqui, corta-se despesa ali... para apresentar contas do Estado maquilhadas. Perdão, aldrabadas. Tudo em nome do excedente orçamental em 2019, com o qual Mário Centeno se quer despedir do Governo em ombros.