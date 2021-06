Fim das moratórias à vista: vai doer…!

Estamos a três meses do fim do período das moratórias e o tempo começa a apertar. Qual a solução para os mais de 40 mil milhões de euros em “incumprimento”? O Governo já prometeu garantias públicas para apoiar (algumas) empresas, mas ainda não as detalhou. Não é por acaso: uma concessão indiscriminada de garantias pode pôr no colo do Estado (leia-se, do contribuinte) uma fatura indesejada.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...