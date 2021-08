Gouveia e Melo que se cuide…

O que esteve na base deste silêncio e distanciamento? Várias razões. A primeira é que Gouveia e Melo não é da pandilha. Por isso não é merecedor do apoio da “irmandade”. A segunda é que o seu sucesso está a causar engulhos no Ministério da Saúde e no resto do Governo.