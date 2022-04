Governo 10 – Oposição 0

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

António Costa e seus governos têm um jeito especial para pôr os portugueses a olhar para o lado iluminado do palco. Só que o mais importante não está na zona iluminada; está no lado escuro do palco.





O que se está a passar é um bom exemplo disso. O Governo montou um show-off (quatro ministros e um secretário de Estado) para anunciar 18 medidas para contrariar o aumento de preços.