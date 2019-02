Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 13 de fevereiro de 2019 às 21:30

Habituem-se: quem manda agora é o BCE! Carlos Costa, o governador do Banco de Portugal, cometeu erros na gestão de vários dossiês da banca (CGD incluída)? Sim. Esses erros desqualificam-no para exercer as suas funções? Não sei. E enquanto os seus atos não forem analisados, duvido que alguém o possa dizer com toda a segurança.