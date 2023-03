Juros elevados estão para ficar

Na parte final de 2022 europeus e americanos entusiasmaram-se com a ideia de que a inflação estaria controlada. Tudo começou nos EUA, com descidas consecutivas do IPC no segundo semestre. Seguiu-se a Europa nos meses finais de 2022. Num ápice, analistas e governantes começaram a arriscar valores para o pico das taxas, algures no segundo semestre de 2023. E, dizia-se, em 2024 já poderíamos sonhar com descidas…





