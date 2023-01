Mais dinheiro para a educação? Sem reformas?

A cena passou-se no fim de semana. Decorria a manif dos professores com cobertura das TV no local. Quase 5 minutos de monólogo sobre as razões da greve, seguido de outros 7 ou 8 minutos de “entrevistinhas” aos manifestantes. Segue-se um regresso ao estúdio onde, à distância, alguém comenta a greve. Quando se pensava que a reportagem ficaria por ali, a emissão volta à manif para uma repetição da lengalenga anterior.

