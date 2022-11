Medina-ministro e Medina… militante do PS

O ministro das Finanças está muito preocupado com uma das propostas para rever a governação económica (mais propriamente orçamental) da Zona Euro. Antes do Ecofin onde esta proposta deve ser ventilada, Medina adiantou-se e criticou a ideia de colocar certas despesas fora do perímetro orçamental. Diz o ministro das Finanças que consagrar essa alteração vai beneficiar os países com mais dívida… por

...