Misturar política e negócios corre sempre mal

O Presidente da República veio dizer ontem que ninguém pensou em não aplicar a lei (de 2016) que era “desfavorável” a Isabel dos Santos. Comparando esta frase com o SMS de António Costa, onde dizia ser “inoportuno” afastar a senhora dos Santos do BIC (sem estar resolvida a situação no BPI) percebe-se a contradição: então para quê a tentativa de influenciar o banco central?





