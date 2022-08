Não há Educação gratuita

O Tribunal de Contas diz que o Estado não conhece o custo da Educação. Custo da Educação? Isso existe? Existe… embora não nos preocupemos com ele. A Educação, como qualquer outro serviço, custa dinheiro; e não raro, a do Estado é mais cara do que a dos privados. A diferença é que nós conhecemos a dos privados e não fazemos contas à do Estado.

