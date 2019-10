Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 24 de outubro de 2019 às 21:30

Não, não temos margem para gastar mais!

Com as notícias do abrandamento da economia, forçada pela desaceleração dos nossos parceiros, regressou uma discussão que não se via há seis anos: o que devemos fazer com as contas públicas se a economia cair?