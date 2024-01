“Não podemos perder o que temos…!”

Não vamos perder tempo a contestar as sondagens dos últimos meses. Desde aquelas que dão um empate técnico entre PS e PSD até às que dão o PS seis pontos à frente do PSD (espero que se lembrem desta sondagem depois de 10 de março). Como diz o Joaquim Aguiar, as sondagens estão sempre certas; depende é da interpretação que fazemos das respostas aos inquéritos…