O académico João chumbaria o ministro Leão

João Leão quer fazer carreira política: é ele o artífice da falsidade orçamental dos últimos seis anos, as “cativações”, que escapam ao controlo do Parlamento. Aliás, a veia política percebe-se noutro passo da entrevista, quando o ministro diz que baixou impostos para ajudar as famílias.