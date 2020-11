Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 11 de Novembro de 2020 às 21:30

O BCE devia encostar o Governo à parede

Eu acho que o Presidente tem todos os motivos para estar incomodado com mais um episódio de controlo de instituições independentes. É que no caso em apreço, o Governo fica com mão livre para influenciar as decisões do banco central, nomeando pessoas da sua confiança para a administração.