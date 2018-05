Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 07 de maio de 2018 às 21:30

O "bluff" de Marcelo A possibilidade de não aprovação do OE 2019 existe. E ela tenderá a ser maior à medida em que as exigências de PCP e Bloco chocarem com a margem cada vez menor que o governo tem para brilharetes este ano e no próximo.