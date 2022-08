O cidadão comum percebeu que vai ao engano

A EDP vai aumentar o preço do gás, a Galp vai fazer o mesmo e os preços da eletricidade batem recordes no mercado grossista. Se somarmos a isto o disparo de preços em certos bens de consumo (como na alimentação), o cenário para famílias e empresas começa a ficar negro. E com as nuvens de recessão a perfilarem-se no horizonte das economias influentes da União Europeia (incluindo Espanha, para onde vão 25% das nossas

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...